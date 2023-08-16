7 معلومات عن "مصيدة قلب المفاعل".. جزء رئيسى للأمان النووى

كتبت رحمة رمضان

تعتبر مصيدة قلب المفاعل النووي الذى سيتم تركيبها بأول مفاعل بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالتعاون مع روسيا من أهم الأجزاء الرئيسية للمفاعل، وفيما يلي أهم المعلومات عن مصيدة قلب المفاعل وأهميتها بالنسبة للامان النووي:

1- تم نقل مصيدة قلب المفاعل النووي المصري الأول عن طريق البحر على متن سفينة بحرية مخصصة لهذه المصيدة.

2- يبلغ وزن مصيدة قلب المفاعل النووي المصري الأول تقريبا 800 طن، وطولها 6 أمتار.

3- تم شحنها على متن سفينة من ميناء سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية إلى الرصيف البحرى بالضبعة فى مصر.

4- تعتبر مصيدة قلب المفاعل، أحد الأجزاء الرئيسية فى وحدات الضبعة النووية الأربعة.

5- تهدف المصيدة لاتباع أعلى معايير الأمان النووي في نظام الأمان "السلبي" في وحدات محطة الضبعة النووية

6- تم اقتراح مفهوم أجهزة "مصيدة قلب المفاعل" للمفاعلات الروسية من نوع الـVVER، كحاجز لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة المحيطة، وحصرها في حالة حرارية وحالة طور محكومة حتى اكتمال التبلور.

7- تمتلك مصيدة قلب المفاعل أعلى معايير الأمان النووى، مثل مقاومة الزلازل والقدرة على الصمود في مجابهة الأحمال الهيدروديناميكية والصدمات "الأحمال الديناميكية"، لضمان سلامة البيئة والأحياء مهما كانت سيناريوهات الحوادث النووية.