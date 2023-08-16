اليوم السابع
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6 معلومات حول خطة التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال العام.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:00 ص
6 معلومات حول خطة التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال العام.. تعرف عليها وزارة قطاع الأعمال -أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مؤخرا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات ومتابعة خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات.
 
ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية معلومات عن خطة التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال العام...
 
1- يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة.
 
2- تم تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة.
 
3-  الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي.
 
4- ستكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة.
 
5- سيتم تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف.
 
6-  الاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة.

التحول الرقمى

قطاع الاعمال

التكنولوجيا

شركات قطاع الاعمال



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