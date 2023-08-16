55 قتيلا و146 مصابا حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس

كتب أحمد جمعة

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، مقتل 55 شخصا وإصابة 146 آخرين في الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين قوة الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تعليماته لجهاز الردع بإحالة آمر اللواء 444 محمود حمزة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، ووَجَّهَ رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم التحرك والتقيُّد بالأوامر وضرورة وقف إطلاق النار، على أن يُشكِّل وزير الدفاع لجنة للتحقيق في الأحداث، بحسب ما أكده مصدر في المجلس الرئاسي لـ"اليوم السابع".

وتسلم جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الغني الككلي، مساء أمس الثلاثاء، آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، وذلك باعتبار الجهاز جهة محايدة في طرابلس.

ونشر نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تبرز انتشار كبير للدبابات في شوارع العاصمة طرابلس، بالإضافة لتحليق طيران مسير في سماء العاصمة الليبية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلن مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نشره المطار.

وقالت إدارة مطار مصراتة في بيانها إنه "نتيجة التوتر الأمني بطرابلس، وصلت بعض الطائرات دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة"؛ وأرفقت صورا لطائرات رابضة بمدرج المطار لعدد من شركات الطيران الليبية.