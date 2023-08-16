3 خطوات سهلة للتخلص من التفكير السلبى وأضراره

كتبت فاطمة ياسر

قد يمر البعض منا بالضغوطات الحياتية اليومية، والتي تؤدي إلي شعور الإنسان بالضيق وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل يومي، وأيضا تتسبب في شعور الفرد بالاكتئاب، وكل هذا بسبب التفكير السلبي الذي يسيطر على المخ.

والحل للحصول على صحة نفسية جيدة هي التعرض للتفكير الإيجابي عن طريق تعلم كيفية تحديد الأفكار السلبية واستبدال هذه الأفكار بأفكار أكثر إيجابية، وهذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا حتى يصل إلى أمر طبيعي وسلوك عادي.



طبيبة نفسية تقدم نصائح للتخلص من التفكير السلبى قدمت الدكتورة صفاء عبد القادرة استشاري الطب النفسي بعين شمس، أبرز النصائح للتخلص من التفكير السلبي، ومنها:

- تجنب الحديث السلبي عن النفس، أي تجنب التحدث عن نفسك بشكل سلبي، لأن هذا الأمر يتسبب في ترسخ الأفكار السلبية في مخك، ويقلل من ثقتك في نفسك، وهذا ينعكس على سلوكك.

-التفاؤل وروح الدعابة، تعد من الحيل النفسية الرائعة التي تخلصك من التفكير السلبي على حياتك، فيمكنك مشاهدة فيلم كوميدي، أو الجلوس مع أشخاص "أصحاب نكتة".

- يمكنك القيام بتمارين للحصول علي التفكير الإيجابى، وتتم عن طريق التالي، إذا وجدت نفسك تتعاطى الأفكار السلبية، يمكنك البحث عن طرق لتقليل الحديث السلبي عن النفس وإيجاد نظرة أكثر تفاؤلاً، أو اتصل بصديق أو أحد أفراد أسرتك يمكنك الاعتماد عليهم لتقديم التشجيع والتعليقات الإيجابية.

أما عن السلبيات أو المضاعفات التي تحدث نتيجة التفكير السلبي، وضغوط الحياة اليومية تؤثر علي الفرد بشكل سلبي ، فهي تغير طريقة تفكيره وطريقة كلامه ، و قد تخلق منه شخصا ايجابيا أو شخصا سلبيا، وتأتي نتيجة مشاعرك او طريقة تفكيرك ، و لهذا عندما يكون الشخص ايجابي بطريقة تفكيره لا يشعر بكل هذه الضغوط التي يشعر بها شخص آخر يفكر بطريقة سلبية .



كما ان التفكير بطريقة سلبية قد يتسبب في إصابتك بالعديد من الأمراض، ومنها:

-عند شعورك و تفكيرك بالحزن فهذا يكون من أهم أسباب إصابتك بمشاكل في الرئة .

- إذا كنت شخص يشعر بالخوف دائما تكون أكثر عرض للإصابة بأمراض الكلى والقلب.

-في حالة شعورك بالعصبية و الغضب دائما تكون أكثر عرض للإصابة بأمراض الكبد.

-إذا كنت تشعر بالتوتر و القلق فأنت أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في المعدة و القلب .