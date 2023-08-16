19 ألفا و212 طالبا بالجيزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" السبت

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 /2023، يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

ومن ناحيته، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة أساسية و22 لجنة احتياطية على مستوى محافظة الجيزة.

وفى إطار حرص المديرية بالاستعدادات الجيدة للمدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، أشار مدير المديرية إلى أن المديرية استعدت للامتحانات بتجهيز 17 مركزا لتوزيع الأسئلة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد أشرف سلومة تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، مزودة بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي مشكلة .

ونبه "سلومة" على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بأى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف والسماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .