12 تغريدة لترامب وردت فى لائحة الاتهام الأخيرة ضده فى قضية جورجيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن مدعية مقاطعة فولتون بولاية جورجيا فانى ويليز، أدرجت 12 من تغريدات دونالد ترامب كجزء من قضيتها ضد الرئيس السابق والمتعلقة بجهوده للبقاء فى السلطة بعد انتخابات 2020.

وأدرجت لائحة الاتهام ضد ترامب أكثر من 150 من الأفعال المزعومة التي قال المدعون إنها ساهمت جميعا فى مؤامرة لقلب نتائج انتخابات ولاية جورجيا، والعشرات منها كان له صلة بتغريدة ترامب.

وفى خمس من التغريدات الواردة فى وثائق الاتهام، أشار ترامب إلى جلسات استماع عقدها المجلس التشريعى لولاية جورجيا، والتي روج فيها حلفائه.

ويواجه العديد من محاميى ترامب الذين شهدوا أمام مشرعى ولاية جورجيا اتهامات الآن بالإدلاء ببيانات كاذبة أو حث ضابط عام على انتهاك القسم، منهم رود جوليانى وراى سميث وجون استمان.

ولم يحضر ترامب بنفسه أي من الجلسات، لكنه نشر تغريدات مرارا عنها على تويتر، أثناء حدوثها.

وأدرجت لائحة الاتهام أيضا ثلاث تغريدات نشرت على حساب ترامب خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة القضائية بمجلس شيوخ جورجيا بشأن الانتخابات، والتي عقدت فى 30 ديسمبر 2020. ومنها واحدة قال فيها " جلسات من أتلانتا عن قلب انتخابات جوروجيا يتم إذاعتها الآن. تابعوا الأمر على مواقع OANN وNewsmax ، والمزيد. ودعا إلى استقالة حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب من منصبه، واصفا إياه بأن معرقل للعدالة ويرفض الاعتراف أن ترامب فاز بجورجيا بفارق كبير.

وتضمنت التغريدات أيضا ما يدخل ضمن حملة ضغوط على حاكم جورجيا الجمهورى بريان كيم ووزير خارجية ولاية جورجيا براد رافسنبيجر، الذين رفضا إعلان فوز ترامب بالولاية.

وقال ترامب فى تغريدة فى الثالث من ديسمبر 2020 إن الناس فى جورجيا أصيبوا بالبرد بعد أن خرجوا بأعداد هائلة للاقتراع وادلوا بأصواتهم فى ماكينات التصويت، عمل عظيم بريان كيمب.

وبعد ثلاثة أيام أصدر حاكم جورجيا ونائبه بيانات مشتركا قال فيها إنه من غير الدستورى أن يحدد نواب الولاية أسماء ناخبى ترامب فى ضوء فوز جو بايدن أصوات الولاية.