وكيل "تعليم كفر الشيخ" يفتتح معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، معرض ختام أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بقاعة الفندق التعليمي بكفرالشيخ، ضمن خطة توجيه عام التربية الإجتماعية للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك تفعيلا للعمل الاجتماعي بالإدارات التعليمية والمدارس وشحذاً للهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض التنمية المهنية المستدامة للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين، وبث روح المنافسة الهادفة لتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح أبنائنا الطلاب.

وجرى عرض أعمال الطلاب، والأخصائيين الاجتماعيين، ورواد الفصول، والرواد العموم الفائزون بالمركز الأول على مستوى المديرية، والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأشرف على تنفيذ المعرض أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية، محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحموده يونس موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب، السيد ياسين، محمد خالد، فتحية محروس، محمد زكي رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، زينب ندا.



تنوع المعروضات في معرض التربية الاجتماعية



تنوع معرض التربية الاجتماعية بتعليم كفر الشيخ