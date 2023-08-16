وكيل تعليم كفر الشيخ: أداء 651 طالبا اختبارات مدارس المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن 573 طالب وطالبة، أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والتي بدأت يوم السبت، وانتهت أمس الثلاثاء، مشيراً أن الطلاب الذين أدوا اليوم الأربعاء، اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، عددهم 78 طالب وطالبة، وسيؤدي عدد آخر الاختبارات، غدا الخميس.

وأضاف عبدالله، كما سيؤدي الطلاب أخر اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، غدا الخميس، مشيراً إلى ان الذين أدوا الاختبارات سواء مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس، ممن قاموا بالتسجيل الإلكترونى، استوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.