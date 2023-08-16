وكالة الفضاء الأوروبية: حرائق الغابات دليل على سرعة تغير المناخ

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صرح مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر أن حرائق الغابات التى تجتاح العالم والارتفاع الكبير فى درجات الحرارة يعدان دليلا مثيرا للقلق على السرعة التى يحدث بها تغير المناخ.

وحث أشباخر السياسيين على ألا يتركوا القيادة الأوروبية بمفردها فى مواجهة الاحتباس الحرارى الذى يحدث تغييرات كبيرة فى الكوكب، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الإنجليزية.

وتأتى تصريحات أشباخر فى ظل اشتعال حرائق الغابات فى مساحات واسعة من البرتغال وإسبانيا وكندا وجزر هاواى الأمريكية.