اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وكالة الفضاء الأوروبية: حرائق الغابات دليل على سرعة تغير المناخ

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:02 م
وكالة الفضاء الأوروبية: حرائق الغابات دليل على سرعة تغير المناخ حرائق الغابات
أ ش أ

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صرح مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر أن حرائق الغابات التى تجتاح العالم والارتفاع الكبير فى درجات الحرارة يعدان دليلا مثيرا للقلق على السرعة التى يحدث بها تغير المناخ.

وحث أشباخر السياسيين على ألا يتركوا القيادة الأوروبية بمفردها فى مواجهة الاحتباس الحرارى الذى يحدث تغييرات كبيرة فى الكوكب، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الإنجليزية.

وتأتى تصريحات أشباخر فى ظل اشتعال حرائق الغابات فى مساحات واسعة من البرتغال وإسبانيا وكندا وجزر هاواى الأمريكية.

 

 


تغير المناخ

حرائق الغابات

أوروبا



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