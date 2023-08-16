وزير الدفاع الروسي: تطور كبير للتعاون مع ناميبيا الأعوام الأخيرة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن تعاون بلاده مع ناميبيا شهد تطورا ديناميكيا خلال الأعوام الأخيرة.
وقال شويجو - خلال اجتماع عمل عقده مع نظيره الناميبي فرانس كابوفي، ضمن انعقاد أعمال المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش-2023" ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي- إن العلاقات الروسية - الناميبية اكتسبت ديناميات إيجابية في السنوات الأخيرة، وأنها تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمراعاة الواجبة للمصالح المتبادلة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
وشدد شويجو على أن اجتماع العمل الذي عقده اليوم مع نظيره الناميبي يعد خطوة أخرى في سبيل تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بين روسيا وناميبيا، واصفا التعاون بين البلدين بأنه "ودي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة