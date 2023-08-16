وزير الدفاع الروسي: تطور كبير للتعاون مع ناميبيا الأعوام الأخيرة

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن تعاون بلاده مع ناميبيا شهد تطورا ديناميكيا خلال الأعوام الأخيرة.

وقال شويجو - خلال اجتماع عمل عقده مع نظيره الناميبي فرانس كابوفي، ضمن انعقاد أعمال المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش-2023" ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي- إن العلاقات الروسية - الناميبية اكتسبت ديناميات إيجابية في السنوات الأخيرة، وأنها تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمراعاة الواجبة للمصالح المتبادلة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وشدد شويجو على أن اجتماع العمل الذي عقده اليوم مع نظيره الناميبي يعد خطوة أخرى في سبيل تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بين روسيا وناميبيا، واصفا التعاون بين البلدين بأنه "ودي".