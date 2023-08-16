اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:28 م
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وزارة الخزانة الأمريكية
وكالات

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أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أدرجت، الأربعاء، 3 كيانات ضمن الكيانات الخاضعة لعقوبات متعلقة بكوريا الشمالية.

وأظهر الموقع أيضاً أن أحد هذه الكيانات موجود في روسيا.

وفى سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها لا تستطيع التحقق من التعليقات التي نقلتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية ونسبت إلى الجندي الأمريكي ترافيس كينج.

وتأتي تعليقات الوزارة على خلفية بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت فيه إن الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو اعترف بدخوله بشكل غير قانوني وأبدى استعداده للجوء إليها أو إلى دولة ثالثة.
 
وأوضح البنتاجون - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن واشنطن "تركز على عودته الآمنة إلى الوطن"، والشهر الماضي بدأت "محادثات" بين الأمم المتحدة وبيونج يانج بشأن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي يظن أنه موقوف في كوريا الشمالية بعد دخوله إليها بشكل غير قانوني في 18 يوليو، وفق ما أعلن نائب رئيس قيادة الأمم المتحدة الجنرال أندرو هاريسون.
 
وقال هاريسون - في تصريح صحفي - "بدأت محادثات مع الجيش الشعبي الكوري عبر آلية اتفاق الهدنة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى القتال في 1953 بعد الحرب الكورية، وقال الجنرال "همنا الأساسي هو وضع الجندي كينج، مؤكدا أن الحادث لا يزال موضع "تحقيق".

 


أمريكا

كوريا الشمالية

وزارة الخزانة الأمريكية

عقوبات أمريكية



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