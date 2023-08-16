وزارة التموين تتعاقد اليوم على شراء زيت طعام محلى لطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تتعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأربعاء، على شراء زيت الطعام المحلى من خلال فحص عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.