وزارة الاتصالات: لا صحة لتعيين رئيس جديد للبريد.. واستمرار شريف فاروق في منصبه

كتبت هبة السيد

أكد مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد، كما أكد استمرار شريف فاروق في منصبه، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع".

وتداولت بعض مواقع التواصل أنباء عن تعيين مروة عباس مدير شركة IBM، بمنصب رئيس مجلس إدارة البريد بدلا من شريف فاروق رئيس الهيئة الحالي.

كان قد صدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في أبريل الماضي، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ويسرى العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.