اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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هيئة النزاهة العراقية تصدر أمر قبض بحق وزير النقل السابق كاظم الحمامى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:35 م
هيئة النزاهة العراقية تصدر أمر قبض بحق وزير النقل السابق كاظم الحمامى الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
وكالات

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أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمر بالقبض على وزير النقل السابق كاظم الحمامي، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي و3 مقربين من مصطفى الكاظمي.

وحسب موقع روسيا اليوم، مذكرات القبض شملت علاوي بصفته وزير مالية حكومة الكاظمي، ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة من الحكومة السابقة.

كما صدرت مذكرة قبض بحق مشرع عباس صديق الكاظمي المقرب ومستشاره السياسي الخاص، بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.


العراق

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