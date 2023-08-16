هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 21757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة.