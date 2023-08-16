هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 21757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5377 نقطة.
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