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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:34 ص
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 17939 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 21757 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 7509 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5377 نقطة.

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