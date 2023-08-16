ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 16/8/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:00
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 1:04
موعد صلاة العصر 4:43
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:08 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:43
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:42
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:21 م
وقت صلاة المغرب 7:23 م
وقت صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:43
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