نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا معدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحى ببشتيل

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت جولة نائب المحافظ تفقد الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية برطس لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات.

ووجه نائب المحافظ بإنجاز أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل ومنطقة المترية بمركز أوسيم في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية، كما وجه برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وهاني يسري أحمد مدير عام شبكات الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الجيزة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفده للأعمال.