مياه القاهرة تكثف أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية واستطلاعات الرأى خلال أشهر الصيف

كتب سيد الخلفاوى

كثف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه القاهرة ، متمثلاً فى إدارات (التوعية – المشاركة المجتمعية – استطلاع الرأى)، الأنشطة الجماهيرية لاستهداف جميع فئات جمهور عملاء الشركة.

حيث قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية التى ركزت على الشباب والأطفال من المترددين على المكتبات العامة خلال شهر أغسطس الجارى بمكتبة حلوان للطفل، ومكتبة المعادي العامة، ومكتبة المركز الثقافي بأرض الجولف، ومكتبة مصر الجديدة ومكتبة شبرا الخيمة، بجانب مكتبة الهلال الأحمر، مستهدفين نحو 1200 طفل.

وتنوعت الأنشطة التوعوية التى استهدفت النشء الصغير، ما بين مسابقات وألعاب تفاعلية، بقصد تغيير سلوكياتهم السلبية فى التعامل مع مياه الشرب وتعريفهم بالجهود التى تبذل لتوفير كوب مياه صحى وآمن على مدار 24 ساعة ، وقد تعرف الأطفال من خلال الأنشطة المنفذة على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة ، وأبدى الأطفال استجابة كبرى، لكافة النصائح التي وُجهت إليهم بشأن الحفاظ على كل نقطة مياه، وتفاعلوا مع كافة الأنشطة المنفذة بإيجابية، مبدين رغبتهم في تكرار مثل هذه الأنشطة.

يذكر أن الشركة، تنفذ أنشطتها التوعوية بجميع مناطق القاهرة، مستهدفة كافة القطاعات بما في ذلك المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد أزهرية وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة وقصور الثقافة، ومراكز الشباب بالإضافة للمشاركة فى القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية.

وقد تضمنت أنشطة التوعية المنفذة المشاركة بالمعسكر الصيفى بمدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية لغات بحى البساتين وذلك فى إطار حرص الشركة على تعزيز الممارسات الإيجابية في استخدام مياه الشرب حيث بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا فى المعسكر الصيفى أثناء تنفيذ الأنشطة ما يقرب 100 طالب فى المراحل التعليمية المختلفة بالإضافة لمشاركة مجموعة من مدرسي المدرسة فى الأنشطة المنفذة وقد شارك فى فعاليات المعسكر والأنشطة التوعوية طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة ضمن برنامج التدريب الصيفى لهم داخل قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بحصر الجمعيات الأهلية بإدارة غرب مدينة نصر الاجتماعية وتم ترشيح جمعيتين لتنفيذ بعض أنشطة المشاركة المجتمعية باسم شركة مياه الشرب بالقاهرة حيث تم عقد ندوة لعدد 500 رجل وسيدة من أعضاء هذه الجمعيات لتعريفهم بالجهود التى تبذلها الشركة لتوفير كوب مياه صحى وآمن، وكذلك الخدمات التى تقدمها الشركة ( الخط الساخن 125- القطع الموفرة للمياه - تطهير الخزانات - عدادات مسبقة الدفع - مراكز خدمة العملاء - سيارات خدمات العملاء المتنقلة) تلى ذلك تقديم شرح لمراحل تنقية المياه بالمحطات التابعة للشركة وأفضل السلوكيات والممارسات الإيجابية التى يجب أن تتبعها ربة المنزل لترشيد استهلاك المياه، وعقب ذلك تم تنفيذ ورشة لتدريبهم على مبادئ السباكة وأعمال الصيانة الخفيفة للأدوات الصحية بالمنزل نظرًا لدورها الهام فى ترشيد استهلاك المياه.

وفى سياق متصل استمرت إدارة استطلاع الرأى فى تنفيذ استطلاعات الرأى الهاتفية والإلكترونية والميدانية بمناطق دار السلام والمعادى والبساتين ، وقد تضمنت هذه الاستطلاعات مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة بهذه المناطق وذلك للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة من خلالها ، وقد تضمنت استطلاعات الرأى أسئلة عن جودة الخدمات المقدمة وسرعة استجابة الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء ، والتعريف بالجهود التى تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة.

يذكر ان قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة بقيادة السيد اللواء محمد كلبوش يولى اهتماماً خاصاً بتطوير آليات تقديم الخدمات عن طريق تنويع طرق الاتصال واستغلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعى فى فتح قنوات اتصال جديدة مع السادة عملاء الشركة تيسيراً عليهم ولضمان استقبال اى شكاوى او مقترحات منهم.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة حرص الشركة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التى من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كافة فئات جمهور عملائها بمختلف مناطق القاهرة، وذلك لرفع الوعى المائي لكافة شرائح المجتمع بما فى ذلك من النشئ الصغير، لخلق جيل يدرك أهمية المياه والحفاظ عليها ، وأشار رئيس الشركة أن الماء هو حلقة الوصل لترابط جميع عناصر البيئة وتوازنها، والحفاظ عليها وبالتبعية الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.