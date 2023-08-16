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مهام لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس في الكنيسة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:00 ص
مهام لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس في الكنيسة.. اعرف التفاصيل المجمع المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر لجنة العلاقات المسكونية إحدى اللجان الهامة التابعة للمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتكون من لجنة الاتصال مع الكنائس الأخرى ولجنة الحوار مع الكنائس الأخرى.

 

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أبرز مهام اللجنة تتمثل فى الإشراف على علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالكنائس الأخرى والاتصال بالهيئات المسكونية مع تنظيم إدارة الحوارات مع الكنائس.

 

يعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.  

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجنه العلاقات المسكونيه



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