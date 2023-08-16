اليوم السابع
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معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:43 ص
معاون وزير الإسكان يتفقد مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى العلمين الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، والذى تبلغ مساحته 3600 فدان.
 
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تأتى فى إطار حرص وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الارتقاء بمستوى المكان، والذى يقع بجوار مدينة العلمين الجديدة، والتى يتم تنفيذها على أعلى مستوى لتضاهى المدن العالمية، وفى إطار جهود الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
 
وتجول معاون وزير الإسكان، بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتشمل، رفع كفاءة منظومة مياه الشرب (المحطات - الروافع - الخزانات الأرضية والعلوية)، والاعتماد على مياه التحلية، من خلال إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، بطاقة 10 آلاف م3 بالمركزين الأول والثاني، بجانب رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي (البيارات الرئيسية - الخطوط الناقلة "خطوط الطرد والري")، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتحويلها لنظام المعالجة الثلاثية، للاستفادة من المياه المُعالجة في رى المسطحات الخضراء.
 
وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، أن مشروعات تطوير مركز مارينا العلمين السياحى، تشمل أيضاً، رفع كفاءة الطرق داخل المركز، على 3 مراحل، بنسبة إنجاز 80%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الموسم الحالي، ورفع كفاءة الكباري الأشد خطورة، وعددها 10 كباري بالمركز، كما تم إنشاء كوبري جديد بالمركزين الأول والثاني، وتم رفع كفاءة الجزر، والحمامات الخاصة بها.
 
وأشار، إلى أنه تمت دراسة عوامل النحر، وتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية خط الشاطئ، ومنها مشروع حواجز المنطقتين السادسة والسابعة، تنفيذاً لخطة الدولة فى حماية شواطئها، كما تم العمل على استحداث وتطوير أماكن ترفيهية لخدمة مرتادي المركز، بجانب العمل علي تحديث المطاعم والكافتيريات القائمة، لتحسين مستوي الخدمة لتتلاءم مع التطوير الجارى تنفيذه.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مركز مارينا السياحي

مدينه العلمين



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