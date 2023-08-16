مطروح تنفذ مشروعات خدمية بـ 12 مليار جنيه و103 منها فى 11 قرية

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الفترة الماضية، شهدت الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% في 11 قرية مستفيدة خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لدخول 23 قرية و7 تجمعات صحراوية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، إضافة إلى مشروعات قومية كبري، في كافة مجالات التنمية، في كافة ربوع مص، التى تهدف لبناء الإنسان والوطن والجمهورية الجديدة .

وشهدت محافظة مطروح، خلال السنوات الـ 3 الماضية، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، في كافة القطاعات، لتواكب ما يتم إنجازه على أرضها من مشروعات قومية كبرى، بتنفيذ 472 مشروعاً بتكلفة 12 مليار و 372 مليون جنيه، من بينها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى119مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه، وفي قطاع الكهرباء 28 مشروعاً بتكلفة 867 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والرصف بإجمالى أطوال 320 كم بتكلفة 526 مليون جنيه، وفي قطاع الإسكان والمرافق 84 مشروعاً بتكلفة 93 مليون جنيه، و في قطاع الصحة والسكان 24 مشروعاً بتكلفة 437 مليون جنيه، وفي قطاع التعليم 39 مشروعاً بتكلفة 271 مليون جنيه ، وفى قطاع الشــباب والرياضــــة 30 مشروعاً بتكلفة 20,6 مليون جنيه، وفي قطاع التضامن الإجتماعى والمساعدات بتكلفة 141,8 مليون جنيه، وفي قطاع الأوقاف 13 مشروعاً بتكلفة 31,5 مليون جنيه ، وفي قطاع التطوير الحضارى 6 مشروعات بتكلفة 241 مليون جنيه ، كما قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطـــــــروح، و مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بتنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 155,7 مليون جنيه .