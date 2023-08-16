مطروح تشهد نهضة عمرانية رائدة بإنشاء مدينتين على أحدث طراز سياحى.. صور

توزعت النهضة العمرانية للجمهورية الجديدة على مختلف بقاع مصر، وكان لمحافظة مطروح النصيب الوافر منها بإقامة مدينتين على أحدث طراز معماري، مع استغلال الموقع السياحي والطبيعي المميز لهما، وهما مدينة العلمين الجديدة التي أبهرت كل من زارها، ومدينة رأس الحكمة التي بدأ العمل في تنفيذها.

جرى إنشاء مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي الغربي، وهي من المشروعات القومية العملاقة، وتنعكس إيجابياً على وضع المحافظة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتوفير مزيد من فرص العمل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.

وتستهدف الدولة تحويل مدينة رأس الحكمة، الواقعة شرقي مدينة مرسى مطروح، لإحدى أهم الوجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة، نظراً لقربها من مطار العلمين ومطار مرسى مطروح، وستعمل على جذب آلاف السياح من مختلف دول العالم، بشواطئها الدافئة شتاءً والأكثر تميزاً وجمالا.

وتمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة في الكيلو 70 وحتى الكيلو 30 شرقي مدينة مرسى مطروح على الطريق الساحلي، بمنطقة سيدي حنيش، بطول 40 كيلومترا على الشريط الساحلي، وبعمق 4 كيلومترات ناحية البحر.

ويتضمن مخطط المدينة استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي، في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة، من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.