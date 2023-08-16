اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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مصرع 3 أشخاص بينهم مذيع إثر تحطم طائرة فى فرنسا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:23 ص
مصرع 3 أشخاص بينهم مذيع إثر تحطم طائرة فى فرنسا تحطم طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من مدينة نانت غربي فرنسا، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر أمس الثلاثاء، وتحطمت قريبًا من نهر "لوار" بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي ليلا.

وأشارت إلى أن الصحفي التليفزيوني الفرنسي المعروف "جيرار لو كلارك" هو الذي كان يقود الطائرة، وأن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق "رينيه مونوري" كانت أيضًا على متنها.

 


فرنسا

تحطم طائرة

مدينة نانت

المحيط الأطلسي



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