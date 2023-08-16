اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:32 م
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مصرع شخص سقط من إحدى الوحدات السكنية بالمنيا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:19 م
مصرع شخص سقط من إحدى الوحدات السكنية بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه سقط من علو أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بمركز العدوة شمال المنيا، حيث لفظ أنفاسه الأخير فى الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب إثر سقوطه من إحدى الوحدات السكنية في مركز العدوة، وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعى.
 
 
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 15 عاما، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة إثر إصابته بنزيف حاد بعد سقوط من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي العدوة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات.

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