اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع شاب غرقا فى ترعة المريوطية بالهرم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 12:41 م
مصرع شاب غرقا فى ترعة المريوطية بالهرم غريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بالهرم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في ترعة المريوطية بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تم تحديد هويته، لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

غرق شاب

ترعة المريوطية

الهرم

أمن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة