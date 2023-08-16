اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:11 م
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مصرع شاب صدمه القطار فى بنى سويف

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 06:02 م
مصرع شاب صدمه القطار فى بنى سويف قطار -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، صدمه قطار بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجارِ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص فى حادث قطار قرب مزلقان الغمراوي ببني سويف.

 

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ابراهيم .م.ا 21 سنة مقيم مركز بنى سويف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق.


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