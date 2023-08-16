مصادرة 2 طن و 600 كيلو سماد مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ،2 طن و 600 كجم من سماد اليوريا محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير .

وأفاد بيان أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة وبرفقة مفتشى الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من سماد اليوريا مقدارها 52 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 2600 كجم حوالى 2 طن و 600 كجم وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة .

كما قامت الحملة باستكمال عملها وتم تحرير 3 محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت ، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى بداخل المدينة.