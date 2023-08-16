"مشاكل التجار" على رأس أولويات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

استقبل أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وفد برلمانى لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تهم القطاع التجارى بالمحافظة، وتقديم التهنئة للمجلس الجديد.

تضمن الوفد البرلمانى كلا من النائبة آمال رزق الله، النائب سامى سليم، أعضاء مجلس النواب، واللذين تقدما بخالص التهنئة لمجلس الإدارة الجديد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم أكرم الشافعي، جلال أبو الطاهر، أحمد سامى سليم، وائل عبد العزيز، صابر همام، سعيد محمد شعيب، على العدوي، حاتم العدوي، أسامة العدوي، آمال محمود، محمد محمود محمد عبدالمحسن، كمال حمودة، أحمد السيد موسى، محمد فائق عفيفي.

وخلال اللقاء، أكد اكرم الشافعى رئيس مجلس الإدارة، على السعى قدما خلال الدورة الحالية للعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور الكبير فى سوق العمل.

وشدد مجلس الإدارة الجديد على أنه سيعمل على حصر شامل لكافة المشاكل والمعوقات التى تواجه كل نشاط على حدة بالتنسيق مع الشعب ألفرعية لكل نشاط.

وأشار اعضاء المجلس الجديد، إلى أنه سيعمل أيضا على خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات التى يتم التعامل معها حتى يمكن حل المشاكل وإزالة المعوقات فى كافة المجالات.

واستعرض النائب سامى سليم، خلال اللقاء، مشكلات التجار، لافتا إلى أن العمل على تعميق المنتج الصناعى المحلي، يجب أن يكون من أهم الخطوات والملفات التى ستكون على طأولة مجلس الإدارة الجديد.

من جانبها أكدت النائبة آمال رزق الله، على أهمية التواصل المستمر بين نواب المحافظة ومجلس إدارة الغرفة التجارية لتذليل العقبات التى قد تواجه التجار خلال هذه ألفترة، وشددت على أهمية العمل على فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة أو القائمة.