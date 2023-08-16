مستشفى شفاء الأطفال فى سوهاج هدية الرئيس السيسي لأطفال جنوب الصعيد

تفقد الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج الوضع النهائي لتشطيبات مستشفي شفاء الأطفال هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفه خاصة، حيث وجه فى زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الاطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأكد النعمانى أن القطاع الصحى من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعماً غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوي لجميع المواطنين، وأيضاً في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، فان مستشفي شفاء الأطفال تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

وأضاف "النعماني" أنه تم إنشاء المستشفي على مساحة 5.6 فدان لتسع 263 سريرا، وذلك بتكلفة 712 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفي من بدروم، وأرضى، و6 أدوار متكررة، وتحتوى على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائى، غرف المرضى، استقبال، والعديد من الخدمات الطبية، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتي الآن 92٪؜.

وجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني تفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بمدينة سوهاج الجديدة، بمصاحبة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة ، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر أحمد معاون رئيس جهاز سوهاج ، والمهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركه وادى النيل.