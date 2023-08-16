مسؤول أوكرانى: انطلاق أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنسانى من ميناء أوديسا

كتب أحمد عرفة

أكد مسؤول أوكراني، انطلاق أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، وزيرة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وقالت فيريشوك -فى منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء، "يجب أن نكون صادقين.. في هذه الحرب، سيكون الطريق إلى النصر طويلا وصعبا.. فالفول بإنها ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع " أو بحلول نهاية العام أو" الربيع المقبل "- كل هذا ليس صحيحا.. يتعين علينا الاستعداد لخوض معركة طويلة على الجميع المواطنين والسلطات - الاستعداد لحرب طويلة وصعبة. وعندها فقط سننتصر".

وأضافت "أن كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا.. نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليس معركة من ثلاث جولات".