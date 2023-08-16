"محرك دفع أيونى" مشروع تخرج طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذ طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، مشروع تخرج عبارة عن محرك دفع ايوني باستخدام الحطام الفضائي عن طريق إعادة تدوير الحطام الفضائي وتحويله إلى وقود دفع، وذلك لتعزيز استدامة وكفاءة العمليات الفضائية.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بمدى تميز أبنائه من طلاب كلية علوم الملاحة والتى تحتفل بتخريج أول دفعة هذا العام، والفرق البحثية التى تم تشكيلها من الطلاب لإعداد هذه المشروعات المتفردة والتى تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية فى المستقبل.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 11 طالب هم محمد مصطفي سعيد، باسل السيد زيدان، مريم البشير محمد، أريج وليد فتحي، مي خالد، ندا عبدالستار، روان رائد، رحاب حجازي، سلمي خالد، رحمة صلاح، ايه شريف وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية، والدكتور محمد مراد مدرس بقسم اتصالات الفضاء، والدكتور أحمد أبو الفتوح مدرس مساعد بقسم الملاحة الفضائية بالكلية.

وتدور فكرة المشروع حول، التقاط الحطام الفضائى وتسخينه وتحويله إلى صفائح رقيقة عن طريق الدرفلة على الساخن، ثم شحن وتأين تلك الصفائح عن طريق الثرميونيك الانبعاث، وأخيرًا استخدام شبكات الجهد العالى لتسريعها وإخراجها من الأقمار الصناعية، حيث يشكل الحطام تهديدًا خطيرًا لسلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها. علاوة على ذلك، تتطلب الطرق التقليدية لدفع الأقمار الصناعية في المدار والحفاظ عليها كميات هائلة من الوقود والموارد. وبهذه الطريقة، يمكننا التخفيف من مشكلة الحطام الفضائى ومنع احتمال الاصطدامات، وكذلك إطالة عمر الأقمار الصناعية عن طريق تقليل استهلاك وقودها.