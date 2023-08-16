اليوم السابع
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محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال رصف طريق أشمون - سنتريس

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:16 م
محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال رصف طريق أشمون - سنتريس جانب من الأعمال
المنوفية - محمد فتحى

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 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف طريق (42)  " أشمون / سنتريس "  للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كونه طريق هام وحيوى وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.
 
وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بانه تم استكمال أعمال الرصف بشارع بورسعيد بمدينة أشمون امتداد طريق اشمون سنتريس سبك الأحد رقم 42 بطول 1800 متر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، كما تم البدء في رصف امتداد شارع الثورة أمام مجمع المواقف الجديد بطول 500 متر .
 
وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية و التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الآداء ومنظومة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
 
يأتى ذلك في ضوء خطة محافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة .
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

طرق المتوفية

رصف الطرق



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