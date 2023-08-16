محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية ، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الاجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية ، مؤكدا ان صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد احد الملفات الهامة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة

و ثمن محافظ القاهرة، جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الاسواق وضبط الاسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري ، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالاسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية ، مؤكداً على حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية التموين والاحياء على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن

وفي سياق متصل ، استعرض محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة توافر السلع الغذائية والاجراءات والاليات المتخذة لضبط الاسعار ومكافحة كافة صور التلاعب بالاسواق.

وضبطت مديرية تموين القاهرة 2215 مخالفة فى المخابز، كما ضبطت 1742 مخالفة فى أماكن بيع السلع الغذائية، وفى مجال الرقابة على المواد البترولية ضبطت 48 مخالفة، كما ضبطت 793 مخالفة فى مجال الرقابة على الأسواق