محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بمراكز قطور وكفر الزيات وبسيون

الغربية - محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية قطور، كفر الزيات وبسيون، جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بكفر الزيات وقطور وبسيون.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهى (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي)، ففي مركز قطور اطلع المحافظ على نسب تنفيذ 6 مشاريع محطات رفع جار استكمالها خلال المبادرة، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات جديدة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشين، وكذا مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب وتتمثل في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 69 مشروعا، وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 28 مشروعا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 6 مجمعات حكومية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، كما سيتم إنشاء 28 مشروعا في قطاع الصحة 8 مشروعات إسعاف

وفي مركز كفر الزيات تابع المحافظ نسب تنفيذ 9 مشروعات محطات رفع شبكات انحدار جار استكمالها خلال المبادرة وانشاء 8 محطات رفع جديدة واستكمال مشروع محطة معالجة، بالإضافة إلى إنشاء 2 مشروع محطة معالجة إحداهما توسعات والأخرى محطة جديدة، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بأقطار متنوعه ومشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، وتتضمن مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطة مياة شرب بكفر الزيات وإنشاء محطة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 11 بئرا ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 75 مشروعًا، بينما في قطاع الشباب والرياضة بلغت عدد المشروعات 38 مشروعا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 9 مشروعات، وسيتم إنشاء 7 مجمعات حكومية لخدمة أهالينا بالقرى، بالإضافة إلى 32 مشروعا في قطاع الصحة، 9 مشروعات إسعاف.

كما تابع مشروعات حياة كريمة في مركز بسيون، والتي ستتضمن استكمال 2 محطة رفع ضمن أعمال المبادرة، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات رفع جديدة واستكمال توسعات محطة معالجة بسيون وإنشاء محطة معالجة جديدة لخدمة القرى المحرومة، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وتتفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بالمناطق المحرومة داخل الامتدادات العمرانية، وتتضمن مشروعات مياه الشرب إنشاء 6 آبار ارتوازية، بالإضافة إلى مد وتدعيم الوصلات المنزلية، وفي قطاع التربية والتعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات 56 مشروعا، وفي قطاع الشباب والرياضة 42 مشروعا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي سيتم تنفيذ 6 مشروعات، كما سيتم إنشاء 5 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى 22 مشروعا في قطاع الصحة 8 مشروعات إسعاف.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات، وأشار إلى أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات وجار استكمالها، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.

وعقب الاجتماع اجتمع محافظ الغربية مع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط بالمحافظة والمكتب الفني للمحافظ لمناقشة آليات تفعيل الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الثانية، لتيسير البدء في اقامة المشروعات، مؤكدا علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها تذليل جميع العقبات الادارية والفنية التي تعرقل اعمال التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الاراضي التي تم توفيرها لاقامة المشروعات.

كما استعرض محافظ الغربية خطط المحافظة في فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي تقوم المحافظة بتنفيذها بمراكز المرحلة الثانية.