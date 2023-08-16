محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية اليومية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال قيامه بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركزى طنطا وكفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل والذى يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذى سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وفي سياق متصل تفقد المحافظ أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزى وذلك تمهيدا للاستفادة منها.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.