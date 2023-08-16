محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" بمراكز المحافظة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، على متابعة الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية، لزراعة الأشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار مبادرة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية وآمنة، وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تطوير مداخل المدن علي مستوي المحافظة.

وفى هذا الصدد، تابع "مختار" جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن أجا ونبروه في هذا الشأن ففي مركز ومدينة أجا، قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة أعمال زراعة الأشجار المثمرة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن مجهودات الدولة بملف المناخ، والتصدى لآثار التغير المناخي COP27.

وأشار مختار إلى أن الأعمال استهدفت مداخل المدينة والحدائق العامة، وتم توعية المواطنين للمشاركة في زراعة هذه النوعية من الأشجار تحت منازلهم، ورعايتها والاهتمام بها، وذلك لإضفاء مظهراً طبيعياً وجماليا وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين، كما أضاف أنه تم توزيع 50 صندوق من صناديق القمامة علي الشوارع والميادين بنطاق المدينة وضم سيارة مكبس للعمل بمنظومة القمامة بنطاق المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة نبروه، قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة نبروه، وذلك من خلال أعمال دهان البردورات والنظافة ورفع كفاءة مدخل المدينة، وذلك فى إطار جهود رئاسة المركز لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفى هذا الصدد، أكد "مختار" على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال"مختار" إن هذه الأشجار يتم زراعتها علي جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلى الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة.

كما أكد على استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين على مستوى المحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة بنطاق محافظة الدقهلية.