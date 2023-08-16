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مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسى على استجابته الفورية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:56 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسى على استجابته الفورية ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

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تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس السيسى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
 
ويُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

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