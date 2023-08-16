وقالت الحكومة الليتوانية إنه سيتم إغلاق المعابر في تفريسيوس وسومسكاس، وسيتم تحويل حركة المرور إلى نقطة تفتيش ميدينكاي الحدودية، وهي أكبر نقاط التفتيش الست في ليتوانيا.

جاء القرار في وقت يتزايد فيه قلق الليتوانيين بشأن وجود مرتزقة مجموعة فاجنر المرتبطة بروسيا في بيلاروسيا، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقالت نائبة وزير النقل في ليتوانيا أجني فايسيوكيفيتشيوتي إن"الهدف الرئيسي هو تعليق العمليات مؤقتا في هاتين النقطتين اعتبارا من 18 أغسطس"، مضيفة أن هذه الخطوة توفر إمكانية توجيه الضباط الذين يقومون بفحص مراقبة الحدود إلى نقاط أخرى.

