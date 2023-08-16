لبنان.. انفجار بمطعم شهير فى فاريا "فيديو وصور"

وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.









وحسب موقع روسيا اليوم، فأن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.



