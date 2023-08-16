اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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لبنان.. انفجار بمطعم شهير فى فاريا "فيديو وصور"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:02 ص
لبنان.. انفجار بمطعم شهير فى فاريا "فيديو وصور" انفجار المطعم
وكالات

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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

 

حريق بمطعم
 

 

انفجار المطعم
 

وحسب موقع روسيا اليوم، فأن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

 

حريق
 

 

 


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