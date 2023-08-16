اليوم السابع
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قومى المرأة بسوهاج ينظم تدريبا للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:54 م
قومى المرأة بسوهاج ينظم تدريبا للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة جانب من الدورة التدريبية
سوهاج عمرو خلف

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ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج دورة تدريبية للقيادات الدينية "الأئمة والقساوسة" بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة" بمركز إعداد القادة لمدة 5 أيام.

 

 
صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وأضافت أن التدريب يشمل ورش عمل تهدف تعريف مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية فى تناول القضايا التى تتعلق بالمرأة والفتاة منها ختان الإناث والزواج المبكر.
 
 
وأشارت وهبى إلى أنه أيض يتم تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى "جلسات الدوار" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة تناقش نفس الموضوع وأن التدريب والجلسات بمشاركة وإشراف الدكتورة منى حنا ونضال العسكرى والدكتورة إيمان سلامة مقررات مناوبات لفرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وفوتينيه لبيب وحنان أحمد والدكتورة سحر هاشم عضوات فرع المجلس.

 


سوهاج

القومى للمرأة

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