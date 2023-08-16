قرار جمهورى بإنشاء 3 كليات في جامعة بنها الأهلية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بإنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية، وهى: " الطب البيطري، وعلوم الطاقة، والفنون البصرية والتصميم إلى الجامعة"، بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الوزراء، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الرئيس ومجلس الوزراء.