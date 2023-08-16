اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

قرار جمهورى بإنشاء 3 كليات في جامعة بنها الأهلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:04 م
قرار جمهورى بإنشاء 3 كليات في جامعة بنها الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بإنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية، وهى: " الطب البيطري، وعلوم الطاقة، والفنون البصرية والتصميم إلى الجامعة"، بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الوزراء، وما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الرئيس ومجلس الوزراء.
 
 

قرار جمهورى

الرئيس السيسى

السيسى

جامعة بنها

جامعة بنها الأهلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة