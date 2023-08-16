قافلة بيطرية بقرية الدواويس بالقصاصين في الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، باستكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية والتي يقوم بها أطباء التلقيح الصناعي والتناسليات بالمديرية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

وتم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية الدواويس مركز ومدينة القصاصين، وخلال القافلة تم علاج 27 حالة من الأبقار، 11 من الجاموس، 33 من الأغنام، 9 من الدواب و2100 من الدواجن. كما تم علاج 11 حالة تناسليات وعمل 6 جراحات.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.