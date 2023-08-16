اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة بيطرية بقرية الدواويس بالقصاصين في الإسماعيلية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:17 م
قافلة بيطرية بقرية الدواويس بالقصاصين في الإسماعيلية جانب من القافلة
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، باستكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية والتي يقوم بها أطباء التلقيح الصناعي والتناسليات بالمديرية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

 
وتم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية الدواويس مركز ومدينة القصاصين، وخلال القافلة تم علاج 27 حالة من الأبقار، 11 من الجاموس، 33 من الأغنام، 9 من الدواب و2100 من الدواجن. كما تم علاج 11 حالة تناسليات وعمل 6 جراحات. 
 
وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.
 
يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة، وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.
 
 

قافله بيطريه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الطب البيطري

القصاصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة