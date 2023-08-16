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قائمة مدارس التعليم الزراعى فى الجيزة ودرجة القبول بعد خفض التنسيق

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 07:30 ص
قائمة مدارس التعليم الزراعى فى الجيزة ودرجة القبول بعد خفض التنسيق تنسيق القبول بمدارس التعليم الزراعي بالجيزة
كتبت مرام محمد

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري للعام الدراسي 2023/2024م، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق القبول بمدارس التعليم الزراعي، وذلك وفقا للكشف المرفق والذي يتضمن المدارس وتنسيق القبول الخاص بكلا منها.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة المهنية الزراعية المشتركة 190 درجة بدلا من 195 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الجيزة الزراعية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أبو غالب الثانوية الزراعية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات طهما الثانوية الزراعية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أطفيح الثانوية الزراعية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربي، والمنازل لتكون بحد أدنى 140 درجة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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