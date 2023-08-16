فلسطين: إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة عقابية بحق قيادة الأسرى

وكالات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، يوم الأربعاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية تشن حملة عقابية بحق قيادة الأسرى بسجن ريمون.

وأضافت أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت بنقل قيادات حركة فتح إلى سجون أخرى، من بينهم الأسير رمزي أبو شمة، محمود أبو ذريع، عماد أبو عجمية، محمد فلني، ومحمد البدن.

وأكدت أن هنالك حالة من التوتر الشديد تسود في كافة أرجاء السجن.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز قرابة 170 طفلا وقاصرا موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون.

وأشارت في تقرير إلى أن تلك السجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات المعيشية والإنسانية.