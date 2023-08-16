"فتح": تفجير الاحتلال مقر الحركة فى "نابلس" لن يثنيها عن المقاومة الشعبية

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قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح)، اليوم الأربعاء، إن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلى مقر الحركة، خلال عدوانه على مخيم بلاطة، لن يثنى الحركة عن مواصلة دورها فى مقاومة الاحتلال، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الحركة، فى بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن استهداف مقراتها ومناضليها وكوادرها يتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن جميع محاولات الاحتلال لإلغاء الوجود التاريخى والأزلى للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك استهداف الحركة، ستبوء بالفشل.



وكان الاحتلال الإسرائيلى قد فجر صباح اليوم مقر حركة "فتح" خلال عدوانه على مُخيم "بلاطة" الواقع شرق "نابلس"، بشمال الضفة الغربية المُحتلة.