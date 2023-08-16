عملت لمدة شهر.. نجاح تجربة زرع كلى خنزير فى جثمان شخص متوفى دماغيا

كتبت أمل علام

أجرى الدكتور روبرت مونتجمري، مدير معهد زراعة الأعضاء بجامعة نيويورك لانجون، عملية زراعة كلية خنزير في رجل ميت دماغًيا في نيويورك في 14 يوليو 2023، حيث يتسابق الباحثون في جميع أنحاء البلاد لتعلم كيفية استخدام أعضاء الحيوانات لإنقاذ حياة البشر، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express .

وقال الموقع، لقد زرع الجراحون كلية من خنزير في رجل ميت دماغياً ولمدة تزيد عن شهر كانت تعمل بشكل طبيعي - وهي خطوة حاسمة نحو إجراء عملية يأمل فريق نيويورك في تجربتها في نهاية المطاف على مرضى أحياء.

هذه التجربة التى تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، وتعد الأحدث فى هذا المجال، تشير إلى أطول فترة عمل لكلية خنزير في الشخص حيث إنه من المقرر أن يتتبع الباحثون أداء الكلى للشهر الثاني.

قال الدكتور روبرت مونتجمري، مدير معهد زرع الأعضاء في جامعة نيويورك لانجون، لوكالة أسوشيتيد برس: "هل سيعمل هذا العضو حقًا كعضو بشري؟ حتى الآن يبدو كما هو".

قال مونتجمري، "إنها تبدو أفضل من كلية بشرية" حيث تم استبدال كليتي رجل متوفى بكلية واحدة من خنزير معدل وراثيًا - وشاهدها تبدأ على الفور في إنتاج البول، إن احتمال أن تساعد كلى الخنازير يومًا ما في تخفيف النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزرع أقنعت عائلة موريس ميلر البالغ من العمر 57 عامًا من شمال ولاية نيويورك بالتبرع بجسده من أجل التجربة.

وقالت أخته ماري ميلر، لوكالة أسوشييتد برس: لقد عانيت من ذلك، لكنه كان يحب مساعدة الآخرين و "أعتقد أن هذا ما يريده أخي لذلك وافقت على اجراء التجربة على أخى.

في العام الماضي، دخل جراحو جامعة ماريلاند التاريخ من خلال زرع قلب خنزير معدل جينيًا إلى رجل يحتضر ولم يكن لديه خيارات أخرى.

الآن، تدرس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" ما إذا كانت ستسمح ببعض الدراسات الصغيرة ولكن الدقيقة حول قلب الخنزير أو عمليات زرع الكلى في المرضى المتطوعين.