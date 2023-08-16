اليوم السابع
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طبيب بيطرى: يوم واحد للبيض خارج الثلاجة فى الحر يوازى أسبوع من حفظها بالداخل

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:00 ص
طبيب بيطرى: يوم واحد للبيض خارج الثلاجة فى الحر يوازى أسبوع من حفظها بالداخل البيض
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إن ترك البيض فى الطقس الحار خارج الثلاجة يوازي أسبوع من مدة حفظها داخلها، مشيرا إلى أن مدة حفظ البيض داخل الثلاجة في الصيف 3 أسابيع وفى الشتا 5 أسابيع، أى أن فى الحرارة المرتفعة بعد 3 أيام يبدأ البيض فى الفساد.

 

وأشار حمدى، إلى أنه لا يصح ترك البيض مكشوف داخل الثلاجة، حتى لا يكتسب روائح الأطعمة الموجودة داخلها، قائلا: احفظ البيض في الثلاجة في علبة كارتون مقفولة أو علبة بلاستيك، وذلك لأن البيض سريع الاكتساب للروائح الموجودة في الثلاجة فسيفقد الرطوبة بسرعة عندما يترك مكشوفا، مما  سيؤثر على طعمه ونكهته وخواصه، كما أنه لا يجب وضع البيض في رف الثلاجة فى الباب، لتكرار فتح الثلاجة والذى يعرضه لتيار الهواء الساخن والذى يؤثر على مدة حفظه.

 

ولفت إلى أنه لا يجب غسل البيض قبل وضعه فى الثلاجة، وإذا كان به شروخ أو كسور لا تتركه أكثر من ثلاثة أيام داخل الثلاجة، ويتم حفظها بعيدا عن الباقي السليم، وأضاف: أن البيض كلما زادت مدة حفظه يصبح أفضل للسلق لأن القشرة يمكن إزالتها حينها بسهولة بعد السلق، كما أن البيض المسلوق مدة حفظه فى الثلاجة خمس أيام فقط


البيض

صلاحية البيض

حفظ البيض

طرق حفظ البيض



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