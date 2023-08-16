ضياء رشوان يشكر الرئيس السيسى على استجابته لمخرجات الحوار الوطنى.. إنفوجراف

وجه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، باسم مجلس الأمناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بالحوار ومتابعته المباشرة لما يحدثه سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء، ثم المخرجات التى تم الانتهاء منها.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى

أتوجه باسم مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على استجابته لمخرجات الحوار الوطنى

•الحوار الوطنى يعبر عن كل الأطياف فى مصر

•أولويات الحوار الوطنى هى أولويات المواطن لأن الحوار يشمل الوطن ككل

•ليس لدينا أولويات معينة ورفعنا للرئيس عبد الفتاح السيسى ما انتهت إليه المرحلة الحالية للحوار الوطنى

•الحوار الوطنى ناقش أكثر من 100 قضية عبر 19 لجنة ثم تم الانتقال لمرحلة بلورة ما انتهت إليه لصياغة التوصيات

•لدينا مخرجات ستكون موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة

•سنعلن خلال وقت قليل جميع المخرجات التى تم رفعها للرئيس السيسى من مختلف المحاور