ضبط 26 لاجئا أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا فى شاحنات صغيرة

أحمد علوى

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية الثلاثاء ضبط 26 لاجئًا أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا في شاحنات صغيرة في ولاية شتايرمارك النمساوية.

وقال بيان للوزارة إن عملية الضبط تمت بعد مطاردة قوية لسيارات المهربين على الطريق السريع، موضحا أن المهرب المتهم هو سويدي من أصل سوري وقد حاول الهرب بمناورات محفوفة بالمخاطر بعد أن أرادت دورية إيقاف الشاحنة على الطريق السريع الجنوبي في منطقة إيلز.

وذكر البيان أنه تم القبض على المهرب البالغ من العمر 33 عامًا بعد مقاومة شديدة وقد نفى اتهامه بالتهريب وقد بدأت النيابة العامة التحقيق بعدما اقتيد إلى السجن.