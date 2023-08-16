اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

ضبط 26 لاجئا أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا فى شاحنات صغيرة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:00 ص
ضبط 26 لاجئا أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا فى شاحنات صغيرة الشرطة النمساوية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية الثلاثاء ضبط 26 لاجئًا أثناء محاولة تهريبهم إلى النمسا في شاحنات صغيرة في ولاية شتايرمارك النمساوية.
 
وقال بيان للوزارة إن عملية الضبط تمت بعد مطاردة قوية لسيارات المهربين على الطريق السريع، موضحا أن المهرب المتهم هو سويدي من أصل سوري وقد حاول الهرب بمناورات محفوفة بالمخاطر بعد أن أرادت دورية إيقاف الشاحنة على الطريق السريع الجنوبي في منطقة إيلز. 
 
وذكر البيان أنه تم القبض على المهرب البالغ من العمر 33 عامًا بعد مقاومة شديدة وقد نفى اتهامه بالتهريب وقد بدأت النيابة العامة التحقيق بعدما اقتيد إلى السجن.

النمسا

الشرطة النمساوية

المهاجرين فى النمسا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة