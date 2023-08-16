ضبط المتهمين بسرقة شقة فى الوايلى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى، أجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب"، وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخري من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى" .

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.